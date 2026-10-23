Співак Іво Бобул схуд і здивував фанатів новим образом із сивою щетиною

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Український співак Іво Бобул здивував шанувальників помітними змінами у зовнішності. 73-річний артист ще більше схуд, а його новий образ доповнила густа сива щетина.

Напередодні концерту у Вінниці виконавець записав відеозвернення до шанувальників.

На відео Іво Бобул постав із густою сивою щетиною, яка одразу привернула увагу користувачів.

Не залишилися непоміченими й зміни у фігурі співака. Порівняно з попередніми появами на публіці артист має помітно стрункіший вигляд. Його оновлений образ викликав інтерес серед шанувальників.

Раніше Іво Бобул уже розповідав про рішення змінити вагу. За словами артиста, він прагнув почуватися комфортніше як під час виступів на сцені, так і в повсякденному житті.

За попередніми повідомленнями, співакові вдалося позбутися понад 14 кілограмів. Водночас про нові результати схуднення він поки не повідомляв.

Раніше виконавець також наголошував, що ухвалив рішення змінити вагу після консультацій із лікарями та обговорення цього питання з родиною.

Іво Бобул — народний артист України, співак, композитор і педагог. Він народився 17 червня 1953 року в селі Тереблече Чернівецької області.

Серед найвідоміших композицій виконавця — «Якщо любиш, кохай», «Душі криниця», «На Україну повернусь» і «Місячне колесо».

Звання заслуженого артиста України Іво Бобул отримав у 1995 році, а в 1998 році йому присвоїли звання народного артиста України.

Кадри з артистом опублікували в Instagram.

Раніше народний артист України Іво Бобул уперше з'явився на публіці разом із дружиною Наталією та молодшим сином Данилом. Родина відвідала концерт «Музичної платформи», де артист вирішив познайомити близьких зі своєю творчою діяльністю.

Народний артист України Іво Бобул уперше розповів, що схуднення було його свідомим рішенням, а не наслідком проблем зі здоров'ям.

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