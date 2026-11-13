Співак Melovin розсекретив свій гонорар і пояснив, чому продає картини за тисячі доларів

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29-річний український співак Melovin (Костянтин Бочаров) розповів, скільки коштує його виступ, а також пояснив, чому встановив на власні картини ціну в кілька тисяч доларів.

За словами Костянтина Бочарова, після оголошення про можливість замовити його виступ він уже отримав кілька пропозицій із хорошою оплатою. Водночас жодну з них поки не підтвердили. Тому співак закликав потенційних замовників пропонувати вищу суму.

«Поки продзвони, двоє замовників вже дзвонили. Я цьому дуже тішуся, але поки що ми нічого не підтвердили, тому дзвоніть, пропонуйте більше», – розповів Melovin.

На запитання, чи готовий він знизити вартість своїх виступів, артист відповів негативно. Він також назвав суму свого гонорару, однак не уточнив, у якій валюті її зазначив.

«Нічого я не спускаю. 12-13 тисяч так і коштую», – заявив співак.

Окрім музичної кар'єри, Костянтин Бочаров останнім часом захопився образотворчим мистецтвом і почав створювати власні картини. Вартість його робіт становить від 1500 до 2500 доларів.

Співак зізнався, що охочі придбати його картини вже є. Водночас він не зміг точно пояснити, чому встановив саме такий цінник. Однак оцінювати власну творчість надто дешево артист не збирається.

«А як має бути? Я не знаю, тому така ціна. Я себе не оцінюю на тисячу гривень», – пояснив Melovin.

Про це артист розповів у програмі «Ранок у Великому Місті».

Раніше український співак MELOVIN заявив, що через погрози та випадки переслідування змушений постійно дбати про власну безпеку. Артист також пояснив, скільки коштує охорона і як вона впливає на його повсякденне життя.

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