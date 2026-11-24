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Сьогодні, 24 листопада, український мовник оголосив лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2027. За можливість представляти Україну на 71-му пісенному конкурсі, який відбудеться в Болгарії, змагатимуться як виконавці, знайомі глядачам за попередніми відборами, так і нові імена.

Повний список із 18 претендентів опублікували на офіційній сторінці «Суспільного» в Instagram. Серед учасників минулих Нацвідборів — співачки SKYLERR та ANKA, гурти Epolets і YAGODY. До лонглиста також увійшла переможниця цьогорічної «Фабрики зірок» Povin'.

Музичним продюсером Національного відбору стане Дмитро Шуров.

Повний перелік учасників Нацвідбору-2027:

Povin'

Kazhanna

VLAD DARVIN

SKYLERR

Уляна Шуба

ANKA

гурт Epolets

гурт FOLKULAKA

GANNA

гурт Hits Factory

гурт MELOS

MIA RAMARI

гурт SPOKUSY

STASYA

гурт YAGODY

YAKAYA

YARIMA

гурт Солідні люди.

До слова, цього року було отримало 217 заявок. Серед них, за словами організаторів, було 153 солних виконавців та 48 гуртів. Тепер всі артисти, які є у переліку мають пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова.



До речі, фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2027 року. У ньому візьмуть участь мінімум 7 виконавців.

Нагадаємо, що Організатори Євробачення ввели нові правила проведення конкурсу

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