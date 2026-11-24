Стало відомо, хто змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2027
Сьогодні, 24 листопада, український мовник оголосив лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2027. За можливість представляти Україну на 71-му пісенному конкурсі, який відбудеться в Болгарії, змагатимуться як виконавці, знайомі глядачам за попередніми відборами, так і нові імена.
Повний список із 18 претендентів опублікували на офіційній сторінці «Суспільного» в Instagram. Серед учасників минулих Нацвідборів — співачки SKYLERR та ANKA, гурти Epolets і YAGODY. До лонглиста також увійшла переможниця цьогорічної «Фабрики зірок» Povin'.
Музичним продюсером Національного відбору стане Дмитро Шуров.
Повний перелік учасників Нацвідбору-2027:
Povin'
Kazhanna
VLAD DARVIN
SKYLERR
Уляна Шуба
ANKA
гурт Epolets
гурт FOLKULAKA
GANNA
гурт Hits Factory
гурт MELOS
MIA RAMARI
гурт SPOKUSY
STASYA
гурт YAGODY
YAKAYA
YARIMA
гурт Солідні люди.
До слова, цього року було отримало 217 заявок. Серед них, за словами організаторів, було 153 солних виконавців та 48 гуртів. Тепер всі артисти, які є у переліку мають пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова.
До речі, фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2027 року. У ньому візьмуть участь мінімум 7 виконавців.
Нагадаємо, що Організатори Євробачення ввели нові правила проведення конкурсу