Суд США дозволив розгляд позову вдови Крайтона — The Guardian

Апеляційний суд США дозволив продовжити позов Шеррі Крайтон, вдови письменника й сценариста Майкла Крайтона, проти Warner Bros Television. Вона стверджує, що медична драма The Pitt є несанкціонованим перезапуском серіалу ER, створеного її чоловіком. Як повідомляє The Guardian, справу можуть розглянути присяжні в Лос-Анджелесі, якщо сторони не укладуть мирової угоди.

Висновки апеляційного суду

Одностайне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, яка відхилила апеляцію Warner Bros Television. Суд вказав на «чіткі та численні подібності» між двома серіалами: дія відбувається у відділеннях невідкладної допомоги, герої використовують складну медичну термінологію, стикаються з кількома кризами одночасно, а в кадрі показують травми.

Суд також зазначив, що в обох проєктах є молодий лікар, який щойно закінчив медичний виш і є недосвідченим. Представники Warner Bros Television наполягали, що такі елементи є типовими для будь-якої драматичної історії про працівників відділення невідкладної допомоги. Однак суд дійшов висновку, що наведені Шеррі Крайтон деталі достатні для prima facie case.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови контракту та відповідачі

Майкл Крайтон створив ER на основі сценарію про свій досвід студента-медика. Його контракт із Warner Bros Television 1994 року містив положення про «заморожені права», яке забороняло створювати спінофи або перезапуски без його погодження. Крайтон помер 2008 року, а його вдова подала позов у серпні 2024 року — за п’ять місяців до прем’єри першого епізоду The Pitt.

Водночас апеляційний суд виключив із числа відповідачів актора Ноа Вайлі, виконавчого продюсера Джона Веллса та шоураннера Р. Скотта Ґеммілла. Суд не знайшов доказів, що вони усвідомлювали можливе порушення контрактних прав Крайтона під час створення The Pitt. Вайлі, Веллс і Ґеммілл раніше говорили, що новий серіал почали розробляти після того, як задум перезапуску ER не був реалізований.

Читай нас у