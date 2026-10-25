Суд у США тимчасово заблокував продаж артефактів Титаніка — ABC News Australia

Суд у штаті Вірджинія, США, тимчасово заблокував план компанії RMS Titanic Incorporated продати на аукціоні понад 100 артефактів, піднятих із затонулого «Титаніка». Проти продажу виступив уряд США, який вважає, що це порушить умови, за якими компанія отримала виняткові права на рятувальні роботи на місці аварії судна, повідомляє ABC News Australia.

До переліку речей, які RMS Titanic Inc хоче виставити на торги, входять прикраси з дорогоцінним камінням, столові прибори та бронзовий херувим, що колись прикрашав головні сходи лайнера. Ексклюзивні права на рятувальні роботи біля уламків «Титаніка» в Північній Атлантиці компанії надав суд США у 1994 році.

Позиція уряду США

Після подання RMS Titanic Inc у березні Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США NOAA, яке представляє уряд у цій справі, заперечило проти аукціону. Урядова сторона вважає, що артефакти мають залишатися цілісною колекцією, доступною для суспільних потреб і майбутніх поколінь.

Історики та археологи також виступили проти розпродажу. Вони застерігають, що поділ колекції та продаж предметів може позбавити громадськість можливості вивчати й бачити їх разом.

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Аргументи компанії

RMS Titanic Inc стверджує, що предмети для продажу належать до так званої французької колекції. Їх підняли під час експедиції 1987 року, яку проводили компанія-попередник RMS Titanic Inc та уряд Франції. На думку компанії, на ці артефакти не поширюються такі самі судові обмеження, як на речі, підняті під час пізніших місій.

У серпні окружна суддя США Ребекка Біч Сміт призупинила продаж, заявивши, що потребує додаткової інформації для оцінки відповідності аукціону умовам прав на рятувальні роботи. RMS Titanic Inc оскаржила рішення в Апеляційному суді четвертого округу США та попросила прискорити розгляд.

Компанія переважно заробляє на виставках артефактів «Титаніка» у різних країнах. Раніше вона вже намагалася продати частину предметів: аналогічна ініціатива у 2016 році, коли компанія проходила процедуру банкрутства, викликала заперечення США, Франції, ЮНЕСКО та культурних установ.

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