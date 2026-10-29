Сумська розкритикувала Астаф’єву після Радіодиктанту та порівняла її з Януковичем

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Українська акторка Наталія Сумська розкритикувала вибір співачки Даші Астаф’євої ведучою Радіодиктанту національної єдності.

Свою позицію вона висловила в ефірі телеканалу «Київ 24».

На думку Сумської, замість об’єднання суспільства призначення Астаф’євої спричинило суперечки. Акторка також вважає, що окремі фрази диктанту не потрібно було повторювати тричі, а читцем міг залишитися вчитель.

Окремо Сумська прокоментувала реакцію Астаф’євої на критику — фразу «Встав і вийшов» та жест із кинутою на стіл ручкою. Акторка порівняла цей епізод із випадком, коли Віктор Янукович зламав ручку перед камерами.

Джерело: Київ 24

Українська співачка Даша Астаф’єва зіткнулася з хвилею критики після новини про те, що цього року вона читатиме Радіодиктант національної єдності. Деякі користувачі згадали її фотосесії для журналу Playboy та почали висловлювати невдоволення. У відповідь на хейт артистка іронічно відреагувала на закиди на свою адресу.

Даша Астаф'єва опинилася в центрі дискусій після участі в Радіодиктанті національної єдності. Частина користувачів розкритикувала артистку, однак її прихильники нагадали, що вона давно працює з українськими текстами та популяризує українську мову не лише під час публічних заходів.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва з іронією відреагувала на чутки про її вагітність. Вона зазначила, що дедалі частіше чує зикиди, що вже «час народжувати».

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