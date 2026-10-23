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Суспільне оголосило назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

«Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати», — розповів Дронь.

Про це повідомляє Суспільне.

Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.

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