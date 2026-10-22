Святослав Вакарчук вразив фанів спортивною формою у новій фотосесії

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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував у мережі Instagram фотосесію для благодійного дропу кепок «Друг», розробленого спільно з дизайнером Русланом Багінським.

Спортивна фігура 51-річного музиканта в обтислій майці викликала активне обговорення серед підписників та українських публічних діячів, які відзначили чудову фізичну форму артиста. Сам співак раніше зазначав, що замість тренажерних залів надає перевагу бігу, плаванню, ігровим видам спорту та щоденним базовим вправам у домашніх умовах.

Джерело: Instagram.

Святослав Вакарчук та український дизайнер Руслан Багінський створили спільну благодійну колекцію бейсболок. Головний елемент дропу — слово «Друг», написане від руки Вакарчуком і відтворене на головних уборах у вигляді вишивки.

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька опублікував фото та звернення, у якому показав своїх дітей — п’ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію.

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