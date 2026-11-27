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Фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук 27 листопада оголосив про створення нового музичного проєкту KOLO. Перші композиції планує презентувати вже після Нового року.

За словами артиста, KOLO стане майданчиком для музичних експериментів, у яких поєднаються електроніка, класика, джаз та народні мотиви.

Водночас це не буде альбом народних пісень — більшість треків матимуть авторський характер.

Вакарчук називає новий проєкт продовженням творчих напрямів, представлених раніше в альбомах «Вночі», «Брюссель» та «Оранжерея», але з більш незвичним звучанням. Він пояснює, що хоче відійти від усталених музичних форм і не обмежувати себе стилем, який приніс йому популярність.

Джерело: Святослав Вакарчук.

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував у мережі Instagram фотосесію для благодійного дропу кепок «Друг», розробленого спільно з дизайнером Русланом Багінським.

Святослав Вакарчук та український дизайнер Руслан Багінський створили спільну благодійну колекцію бейсболок. Головний елемент дропу — слово «Друг», написане від руки Вакарчуком і відтворене на головних уборах у вигляді вишивки.

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька опублікував фото та звернення, у якому показав своїх дітей — п’ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію.

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