Світлана Білоножко назвала ганебним розмір своєї пенсії

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Народна артистка України Світлана Білоножко публічно обурилася розміром державних пенсійних виплат, які отримує вона та інші діячі культури після багаторічної кар'єри на сцені.

«Якщо порівнювати з тим, що у людей пенсії по 3 і по тисячі гривень, то я, напевно, могла б бути задоволена. Але я вважаю, що це ганьба. Як можна так ставитися до людей? У мене така пенсія, що кажуть, ніби це багато, а я вважаю, що це зовсім невелика сума!», — заявила співачка.

Артистка наголосила, що попри сплату податків та віддане професії здоров’я, вона вважає нинішні виплати негідними не лише для себе, а й для всіх своїх колег, яким буває соромно відкрито визнавати недостатність таких нарахувань.

Джерело: видання «Главком» з посиланням на коментар Світлани Білоножко проєкту «Наодинці з гламуром».

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