Світлана Білоножко назвала ганебним розмір своєї пенсії
Народна артистка України Світлана Білоножко публічно обурилася розміром державних пенсійних виплат, які отримує вона та інші діячі культури після багаторічної кар'єри на сцені.
«Якщо порівнювати з тим, що у людей пенсії по 3 і по тисячі гривень, то я, напевно, могла б бути задоволена. Але я вважаю, що це ганьба. Як можна так ставитися до людей? У мене така пенсія, що кажуть, ніби це багато, а я вважаю, що це зовсім невелика сума!», — заявила співачка.
Артистка наголосила, що попри сплату податків та віддане професії здоров’я, вона вважає нинішні виплати негідними не лише для себе, а й для всіх своїх колег, яким буває соромно відкрито визнавати недостатність таких нарахувань.
Джерело: видання «Главком» з посиланням на коментар Світлани Білоножко проєкту «Наодинці з гламуром».
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