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Співачка Світлана Лобода, концерт якої раптово скасували в Парижі, зізналася, що дуже важко переживає цю ситуацію. Артистка заявила, що емоційно спустошена через те, що сталося, та перепросила шанувальників, які чекали на її виступ.

22 листопада Світлана Лобода мала виступити у Парижі. Однак концерт довелося скасувати в останній момент через серйозні технічні проблеми та неготовність сцени.

За словами артистки, через низку грубих помилок з боку підрядників провести заплановане шоу було неможливо.

«Дірки і штирі, що стирчать у сцені, розсинхронність звуку і світла, несправна тканина, неправильні розміри. Ба більше, ми навіть не змогли провести репетицію! Що значить — працювали б практично наосліп. Ми продавали квитки на шоу ICON, а з таким рівнем підготовки сцени не змогли б навіть за третину програми. Для мене це не могли б показати навіть третину програми. якби я вирішила все одно провести концерт – це було б банально небезпечно для життя – мого та балету», — розповіла Лобода.

Співачка запевнила, що концерт у Парижі все ж відбудеться. Наразі команда працює над пошуком нової дати. Водночас усі придбані квитки залишаться дійсними.

«Париж! Я зруйнована і вбита вчорашньою історією. Особливо коли уявляю, як ви годинами стояли на холоді під дощем, як добиралися з різних країн і чекали до останньої хвилини. Вибачте нас. Я вас люблю! Ми повернемось! Шукаємо нову дату. Дякую за те, що ви в мене є», — наголосила артистка.

Світлана Лобода раніше неодноразово опинялася в центрі критики через свою діяльність у Росії. Після окупації Криму співачка продовжувала виступати на території РФ та брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці закликали позбавити її громадянства та заборонити виступати в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії артистка заявила про підтримку України та повідомила про припинення зв’язків із РФ.

Про ситуацію співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Раніше співачка Світлана Лобода, яка й надалі виступає російською, після концерту у Кишиневі оголосила про намір повернутися з виступами в Україну.

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