Світловий меч Дарта Вейдера продали за рекордні $4,875 млн на аукціоні

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Оригінальний реквізит із фільмів «Зоряні війни» продали 12 листопада на аукціоні Heritage Auctions у США.

Меч використовували під час зйомок двох частин класичної трилогії — «Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедая».

Саме ним Дарт Вейдер бився з Люком Скайвокером у знаменитій сцені в Хмарному місті, де розкрив йому таємницю свого походження.

На руків’ї збереглися подряпини, тріщина та пошкоджений фрагмент, які підтверджують використання реквізиту під час зйомок. Продаж став рекордним для предметів із франшизи «Зоряні війни». Ім’я покупця не розголошують.

Джерело: The Guardian

Оригінальний світловий меч, яким Дарт Вейдер володів у фільмах «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедаю», восени виставлять на аукціон у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, найбільший марсіанський метеорит на Землі виставлять на аукціон Sotheby’s.

Також скрипка з фільму «Титанік» виставлена на аукціон за 77 тисяч доларів.

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