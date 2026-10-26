Тайванські кондитери здобули золото на фестивалі тортів в Італії — Taipei Times

Тайванські кондитери Аліс Ван та Кейт Шень здобули золоті нагороди на 10-му фестивалі Puglia Cake Festival в Італії. Для обох майстринь це другий рік поспіль із найвищими відзнаками на цьому конкурсі, повідомляє Taipei Times.

Нагороджені роботи

Аліс Ван отримала золоту нагороду в категорії M за роботу «Fantasy Cupcakes Display». Кейт Шень здобула золото в категорії B із композицією «Royal Icing Cake».

Ван розповіла, що у своїй роботі поєднала техніки королівського айсингу, витяжного цукру та мастики. Вона відтворила в їстівному мистецтві цінні артефакти, якими захоплювалася під час відвідин Національного палацового музею.

Культурні мотиви в кондитерському мистецтві

За словами Ван, вона прагне показати світові багатство й різноманіття музейних колекцій Тайваню, перетворюючи історичні артефакти на нову форму їстівного мистецтва. Торік її золота робота була натхненна традиційними тайванськими крамницями на розі та весільними головними уборами корінного народу пайвань.

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Ван також розповідала іноземним учасникам конкурсів про товари в таких крамницях і пов’язані з ними дитячі спогади, а також знайомила їх із культурним різноманіттям корінних народів Тайваню.

Робота Шень була побудована навколо мотиву корони. Її темно-зелений середній ярус прикрашали білі журавлі як символ добрих побажань, а червона накидка на плечі та червоний нижній ярус зі складним золотим оздобленням відтворювали урочистість весільного вбрання часів династії Сун.

Обидві кондитерки здобули професійну освіту на Тайвані та спеціалізуються на роботах, у яких використовують мотиви повсякденного досвіду. Вони готуються до майбутніх конкурсів у Великій Британії та Японії.

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