Тарас Тополя отримав посвідчення заслуженого артиста України

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Фронтмен українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя вперше продемонстрував посвідчення заслуженого артиста України, яким його відзначив президент Володимир Зеленський. Артист опублікував фотографію з нагородою та поділився коротким, але символічним підписом.

На оприлюдненому фото Тарас Тополя позує у діловому костюмі та тримає посвідчення заслуженого артиста України. Свій допис виконавець підписав словами: «Служу українському народу».

Публікація зібрала чимало привітань від шанувальників і колег артиста. У коментарях користувачі наголошували, що Тарас Тополя цілком заслужив на почесне звання своєю творчістю, працею та громадянською позицією.

Серед коментарів під дописом співака були такі привітання:

«Вітаю! Це звання не просто присвоєне – воно заслужене твоїми вчинками, працею та діями. І це найцінніше!»

«Вітаю, друже!»

«Щиро вітаю, Тарасе! Хай усе задумане здійсниться».

«Дорогий Тарасе! Усім серцем радію і вітаю тебе. Це воістину саме той випадок, коли заслужений заслужено»

«Давно пора було! Вітаю, Тарасику!»

«Вітаю, друже!»

«Найщиріші вітання!»

«Вау, вітаю, Тарасе! Ти молодчинка».

«Вітання, Тарасе Володимировичу!»

Тараса Тополю відзначили званням заслуженого артиста України 24 серпня, з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Тоді президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами представників української культури.

Разом із фронтменом гурту «Антитіла» почесне звання заслуженої артистки України отримала співачка Злата Огнєвіч, а також фронтвумен гурту «Onuka» Наталія Жижченко.

Деталями співак поділився на своїй сторінці у Facebook.

раніше лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя поділився подробицями свого життя після розлучення. Музикант розповів, де нині мешкає, а також прокоментував, як підтримує спілкування з колишньою дружиною та дітьми після розриву стосунків у родині.

Тополя підтримує зв'язок з колишньою дружиною заради дітей. Музикант зазначив в інтервʼю Марічці Падалко, що бувають різні ситуації, але вони намагаються знаходити спільну мову як дорослі люди.

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