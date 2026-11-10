Тарас Тополя отримав посвідчення заслуженого артиста України
Фронтмен українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя вперше продемонстрував посвідчення заслуженого артиста України, яким його відзначив президент Володимир Зеленський. Артист опублікував фотографію з нагородою та поділився коротким, але символічним підписом.
На оприлюдненому фото Тарас Тополя позує у діловому костюмі та тримає посвідчення заслуженого артиста України. Свій допис виконавець підписав словами: «Служу українському народу».
Публікація зібрала чимало привітань від шанувальників і колег артиста. У коментарях користувачі наголошували, що Тарас Тополя цілком заслужив на почесне звання своєю творчістю, працею та громадянською позицією.
Серед коментарів під дописом співака були такі привітання:
- «Вітаю! Це звання не просто присвоєне – воно заслужене твоїми вчинками, працею та діями. І це найцінніше!»
- «Вітаю, друже!»
- «Щиро вітаю, Тарасе! Хай усе задумане здійсниться».
- «Дорогий Тарасе! Усім серцем радію і вітаю тебе. Це воістину саме той випадок, коли заслужений заслужено»
- «Давно пора було! Вітаю, Тарасику!»
- «Вітаю, друже!»
- «Найщиріші вітання!»
- «Вау, вітаю, Тарасе! Ти молодчинка».
- «Вітання, Тарасе Володимировичу!»
Тараса Тополю відзначили званням заслуженого артиста України 24 серпня, з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Тоді президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами представників української культури.
Разом із фронтменом гурту «Антитіла» почесне звання заслуженої артистки України отримала співачка Злата Огнєвіч, а також фронтвумен гурту «Onuka» Наталія Жижченко.
Деталями співак поділився на своїй сторінці у Facebook.
раніше лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя поділився подробицями свого життя після розлучення. Музикант розповів, де нині мешкає, а також прокоментував, як підтримує спілкування з колишньою дружиною та дітьми після розриву стосунків у родині.
Тополя підтримує зв'язок з колишньою дружиною заради дітей. Музикант зазначив в інтервʼю Марічці Падалко, що бувають різні ситуації, але вони намагаються знаходити спільну мову як дорослі люди.