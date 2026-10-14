Тейлор Свіфт наблизилася до рекорду The Beatles у головному музичному чарті

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Американська співачка Тейлор Свіфт досягла нового результату в музичному рейтингу Billboard 200. Її альбоми сумарно провели 100 тижнів на першому місці чарту. Раніше такого показника вдалося досягти лише британському гурту The Beatles.

Свіфт стала другою виконавицею в історії рейтингу, чиї альбоми загалом утримували лідерство протягом щонайменше 100 тижнів. Billboard 200 веде відлік із березня 1956 року, коли чарт почали публікувати щотижня.

Рекордсменом залишається британський гурт The Beatles, альбоми якого очолювали рейтинг протягом 132 тижнів. Востаннє музиканти посідали першу сходинку в лютому 2001 року зі збіркою найкращих хітів “1”. Третє місце за цим показником належить Елвісу Преслі – 67 тижнів.

Досягти позначки у 100 тижнів Свіфт допоміг альбом “The Life of a Showgirl”, який знову очолив Billboard 200. Загалом платівка провела на першому місці 14 тижнів із перервами.

Минулого тижня альбом піднявся з 21-ї сходинки на першу після виходу розширеного перевидання 25 вересня. До нього увійшли чотири раніше неопубліковані композиції, зокрема “Patient Zero”, яка також очолила пісенний чарт Billboard Hot 100.

Загалом за кар’єру Тейлор Свіфт 15 її альбомів очолювали Billboard 200. Найдовше на першому місці перебував “The Tortured Poets Department” 2024 року – 17 тижнів. Альбоми “Fearless” (2008) та “1989” (2014) утримували першу сходинку по 11 тижнів кожен, а “folklore” (2020) – вісім.

Завдяки останньому поверненню “The Life of a Showgirl” на вершину рейтингу сумарна кількість тижнів лідерства Свіфт досягла 100.

Джерело: Billboard.

Співачка Тейлор Свіфт здобула 16-й хіт №1 у Billboard Hot 100 — Rolling Stone

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