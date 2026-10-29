TikTok-блогерка Наталія Чабан розповіла про боротьбу з агресивним раком

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Українська TikTok-блогерка Наталія Чабан у 18 років дізналася, що має агресивну форму раку. Пухлина швидко росла на обличчі та була настільки великою, що дівчина втратила слух на одне вухо. За словами знаменитості, українські медики не хотіли братися за її лікування та переконували батьків, що збирати на нього гроші немає сенсу. Нині Наталія вже вісім років перебуває в ремісії.

Свою історію вона вирішила оприлюднити лише тепер, хоча перші симптоми з’явилися ще у 2018 році.

За словами Наталії, спочатку вона відчула незвичне ущільнення на обличчі й не підозрювала, що воно може бути пов’язане з онкологічним захворюванням. Однак із часом пухлина продовжувала збільшуватися.

Коли дівчина перестала чути на праве вухо, хірург наполіг на операції для видалення новоутворення. Після втручання Наталія здала аналізи: спочатку медики припустили лімфому, а згодом діагностували рабдоміосаркому.

Після встановлення діагнозу, як пригадує Наталія, українські медики не хотіли братися за її лікування, оскільки вважали, що не зможуть врятувати дівчину.

«Ви, якщо не маєте грошей на це лікування, ви не збирайте — все одно не врятуєте», — казали лікарі батькам Наталії.

Згодом блогерка звернулася по допомогу до медиків у Варшаві. Там їй пояснили, що хвороба загрожує життю, та запропонували пройти курс хіміотерапії.

Спочатку Наталії призначили 14 блоків хіміотерапії та 30 днів променевої терапії. Лікування було надзвичайно виснажливим: у дівчини почало випадати волосся, її нудило, а фізичний стан погіршувався.

На шостий день після терапії з’явилися опіки шкіри. Обличчя було настільки пошкоджене, що Наталія не могла нормально їсти: у роті утворилися болючі рани.

Блогерка розповіла, що тоді важила лише близько 43–45 кілограмів за зросту 168 сантиметрів.

Наталія пригадала, наскільки важко їй було переносити лікування та як родина намагалася знайти вихід із ситуації. Після чергового обстеження ПЕТ-КТ результати були чистими, однак медики рекомендували продовжити хіміотерапію.

«Я настільки була виснажена фізично, що вже дійсно думала, що помираю. Я просто помру від тієї хіміотерапії. І мене тато веде на ПЕТ-КТ. Все чисто, все класно, але кажуть: “Краще все рівно продовжити. Ці чотири блоки треба пройти”. Паралельно ми знаходимо онколога у Львові, який цією хворобою займається, але тільки у дітей. І він каже: “Я на вашому місці більше би не продовжувала. Ви подивіться на неї!”» — пригадала дівчина.

Зрештою Наталія вирішила прислухатися до свого самопочуття та відмовилася від останніх чотирьох блоків хіміотерапії.

Нині блогерка вже вісім років перебуває в ремісії. За її словами, лише з часом вона змогла повною мірою усвідомити, наскільки важким і страшним був цей період не лише для неї, а й для її батьків.

Наталія Чабан створює іронічні відео про побутові та сімейні конфлікти. У своїх роликах вона перевтілюється в різних персонажів — свекруху, невістку або маму.

Її комедійні відео збирають тисячі коментарів і вподобайок, а сама блогерка стала впізнаваною завдяки яскравим образам і спостереженням за повсякденним життям.

Про пережите блогерка розповіла в інтерв’ю Ксенії Щербач.

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