Тобі Магвайр провів весільну церемонію своєї ексдружини на Гаваях

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Зірка фільмів про «Людину-павука» Тобі Магвайр здивував гостей весілля своєї колишньої дружини Дженніфер Маєр. Актор не лише прийшов на свято, а й особисто провів церемонію одруження дизайнерки з бізнесменом Джеффрі Огунлесі.

Весілля відбулося 10 жовтня 2026 року на Гаваях, у п’ятизірковому готелі Four Seasons Resort Lanai. 49-річна Дженніфер Маєр вийшла заміж за Джеффрі Огунлесі — сина нігерійського мільярдера Адебайо Огунлесі.

За інформацією People, офіційне розлучення Магвайра та Маєр завершилося лише за кілька тижнів до весілля. Попри розрив, колишнє подружжя зберегло близькі стосунки, а участь актора в церемонії стала одним із найбільш несподіваних моментів святкування.

На розкішне святкування запросили чимало відомих гостей. Серед них були Леонардо Ді Капріо з коханою Вітторією Черетті, Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес, а також акторка Кортні Кокс та інші знаменитості.

Особливу увагу привернула роль Тобі Магвайра, який особисто провів весільну церемонію своєї колишньої дружини. Такий жест став свідченням того, що після розлучення вони продовжують підтримувати теплі стосунки.

Тобі Магвайр і Дженніфер Маєр одружилися у 2007 році, а в 2016-му оголосили про розрив. Документи на розлучення подали у 2020 році, однак офіційно процес завершився лише 21 вересня 2026 року.

У колишнього подружжя двоє дітей — 19-річна донька Рубі та 17-річний син Отіс. Обоє були присутні на весіллі матері.

Раніше Дженніфер Маєр розповідала про добрі стосунки між колишнім чоловіком і її новим обранцем. За словами дизайнерки, вони разом подорожують, святкують дні народження та проводять сімейні свята.

Дженніфер Маєр і Джеффрі Огунлесі почали зустрічатися у 2023 році. У серпні 2024 року пара заручилася, а на початку 2026-го в них народилася донька — третя дитина дизайнерки.

Історія весілля Маєр привернула увагу не лише через зіркових гостей, а й через участь Тобі Магвайра в церемонії. Актор допоміг колишній дружині розпочати новий етап життя, продемонструвавши, що після розлучення колишні партнери можуть зберігати дружні та сімейні зв’язки.

Раніше португальський футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес одружилися на приватній церемонії в Португалії. Пара вирішила відмовитися від пишного багатолюдного святкування та провести цей важливий день у колі родини.

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