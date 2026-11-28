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Британський актор Роберт Паттінсон, за повідомленнями, затверджений на роль нового Джеймса Бонда. Водночас досі залишається невідомим, хто зіграє головного антагоніста у майбутньому фільмі про агента 007.

Раніше в мережі з'являлися чутки, що на роль противника Бонда претендують близько 22 акторів.

Однак наразі одним із головних фаворитів букмекерів є зірка фільмів «Веном» та «Спустошення» Том Гарді.

49-річний актор уже має досвід виконання ролей лиходіїв, тому, за оцінками букмекерів, його кандидатура має значні шанси на успіх.

«Шанси на те, що Гарді зіграє з головним суперником Робертом Паттінсоном становлять 3/1. Схоже, що люди вірять, що у нього є все необхідне для ідеального лиходія Бонда», — наголошують інсайдери.

Другу позицію в букмекерських прогнозах посідає Кілліан Мерфі. Коефіцієнт його ймовірної участі у стрічці становить 4/1.

«Лауреат "Оскара" вже довів, що може впоратися з роллю лиходія, коли зіграв Пугала у фільмі Крістофера Нолана 2005 року "Бетмен:Початок"», — пишуть інсайдери.

До трійки потенційних кандидатів також увійшла американська акторка Крістен Стюарт. Вона відома спільною роботою з Робертом Паттінсоном у франшизі «Сутінки». Після зйомок актори також перебували у романтичних стосунках.

«Шанси 36-річної американської акторки на цю роль – 12 до 1, і джерела, близькі до фільму, стверджують, що її не слід списувати. З кожним днем дискусія зростає і багато хто вважає, що Крістен Стюарт була б чудовим вибором для нового фільму про агента 007», — вважають інсайдери.

Про це пише видання The Sun.

Раніше британський актор Роберт Паттінсон став предметом дискусій серед кіноманів після обрання на роль агента 007 у наступному фільмі «Бондіани». Чимало глядачів вважають його невдалим кандидатом на цю роль. Однак колишній виконавець ролі Джеймса Бонда Пірс Броснан не поділяє такої думки.

Актор Чарлі Кокс заявив, що йому відмовили у можливості пройти проби на роль нового Джеймса Бонда, вважаючи його надто старим. Про це виконавець ролі Сорвиголови розповів в ефірі Virgin Radio.

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