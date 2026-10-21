Трейлер нової Нарнії обійшов Барбі за кількістю переглядів

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Трейлер фільму Ґрети Ґервіґ «Нарнія: Небіж чаклуна» за перший тиждень після прем’єри набрав понад 481,3 мільйона переглядів. За цим показником він випередив трейлери «Барбі», «Вонки» та «Супер Маріо Галактика в кіно».

Для порівняння, трейлер «Барбі» за такий самий період переглянули 240 мільйонів разів, «Вонки» — 237,2 мільйона, а «Супер Маріо Галактика в кіно» — 281,6 мільйона разів.

Після публікації трейлер “Нарнії” очолив тренди соцмережі X та став найпопулярнішим кінороликом на YouTube. Через наплив відвідувачів офіційний сайт NarniaFilm.com навіть тимчасово припинив працювати.

Ґрета Ґервіґ представила трейлер 13 жовтня на спеціальному заході IMAX у Нью-Йорку. Однією з його особливостей стало використання пісні “Stairway to Heaven” гурту Led Zeppelin. Музиканти вперше дозволили використати композицію у фільмі або трейлері.

Гітарист гурту Джиммі Пейдж назвав Ґервіґ “потужною постаттю у світі кіно” та зазначив, що радий її вибору.

Сама режисерка розповіла, що зустрічалася з учасниками Led Zeppelin, які також захоплюються творчістю письменника Клайва Стейплза Льюїса. За її словами, зміст пісні відповідає головній ідеї майбутнього фільму.

“Ця пісня – про духовну подорож, про справжній шлях до просвітлення, а також про хибних кумирів і неправильні дороги, якими можна піти. Я подумала, що це саме та історія, яку розповідає наш фільм”, – пояснила Ґервіґ.

Вона додала, що була зворушена згодою музикантів, адже раніше вони не дозволяли використовувати композицію в подібних проєктах.

“Вони погодилися, бо побачили головну ідею історії у фільмі. Вони також люблять Льюїса й поважають його творчість. Я дуже щаслива, що ми змогли використати саме цю пісню”, – сказала режисерка.

Прем’єра “Нарнії: Небожа чаклуна” в американських кінотеатрах запланована на 12 лютого 2027 року. Фільм показуватимуть на великих екранах протягом 49 днів до його появи на Netflix. За міжнародний кінопрокат відповідатиме Sony.

У фільмі зіграли Емма Маккі, Деніел Крейґ, Кері Малліган, Меріл Стріп, Деніз Гоф і Кіаран Гайндс. Ґервіґ також написала сценарій та виступила однією з продюсерок.

“Нарнія: Небіж чаклуна” стане першою екранізацією однойменного роману Льюїса, який розповідає про виникнення чарівного світу Нарнії.

Джерело: Deadline.

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