Центр імені Леся Курбаса отримав нову очільницю

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Виконувачкою обов’язків директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісєльовайте. Її представили колективу закладу.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Кісєльовайте є засновницею KЇ Platforma. За словами Бережної, її досвід має допомогти Центру розширити міжнародну співпрацю, налагодити нові партнерства та оновити управлінські процеси.

Серед пріоритетів роботи закладу — підтримка сучасної української драматургії, розвиток зв’язку між театральними дослідженнями та практикою, а також популяризація спадщини Леся Курбаса у світі.

Нова керівниця має представити стратегію розвитку Центру під час публічної зустрічі з театральною спільнотою.

Джерело: Тетяна Бережна, Міністерство культури України

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