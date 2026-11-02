Центр імені Леся Курбаса отримав нову очільницю
Виконувачкою обов’язків директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісєльовайте. Її представили колективу закладу.
Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.
Кісєльовайте є засновницею KЇ Platforma. За словами Бережної, її досвід має допомогти Центру розширити міжнародну співпрацю, налагодити нові партнерства та оновити управлінські процеси.
Серед пріоритетів роботи закладу — підтримка сучасної української драматургії, розвиток зв’язку між театральними дослідженнями та практикою, а також популяризація спадщини Леся Курбаса у світі.
Нова керівниця має представити стратегію розвитку Центру під час публічної зустрічі з театральною спільнотою.
Джерело: Тетяна Бережна, Міністерство культури України
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