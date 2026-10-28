У 2027 році у всесвіті Гаррі Поттера вийдуть дві нові книжки про Макґонеґел і Візлі

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У 2027 році світ побачать дві нові книжки за всесвітом «Гаррі Поттера», який створила британська письменниця Джоан Роулінг. Видання присвятять професорці Мінерві Макґонеґел і братам-близнюкам Фреду та Джорджу Візлі. Обидві книжки надійдуть у продаж 23 лютого.

Про це повідомило видавництво Bloomsbury, яке випускає серію ілюстрованих видань Pocket Potters.

Новинки поповнять серію «Кишенькові путівники історіями Гаррі Поттера». Це компактні ілюстровані книжки, кожна з яких розповідає про окремого персонажа чарівного світу. У них зібрані відомості про героїв, ключові події за їхньої участі, цитати з оригінальних творів, цікаві факти та приховані відсилання.

Книжки розраховані передусім на дітей, які лише знайомляться з історією Гаррі Поттера, проте можуть зацікавити й давніх шанувальників франшизи.

Книжка про професорку Мінерву Макґонеґел, яку проілюструвала Наталі Смілі, розповідатиме про її життя та роботу в Гоґвортсі.

Зокрема, у виданні йтиметься про її обов’язки деканки факультету Ґрифіндор, здатність перетворюватися на кішку та визначні моменти з оригінальних книжок. Серед них – історія про те, як професорка придбала Гаррі Поттеру його першу швидкісну мітлу.

Друге видання буде присвячене Фреду та Джорджу Візлі – братам-близнюкам, відомим своїми жартами та витівками. Ілюстрації для книжки створила Гелен Брейді.

Читачам розкажуть про знання братами таємних проходів Гоґвортсу, їхні магічні винаходи, зокрема солодощі “Канаркові креми”, які тимчасово перетворюють людину на канарку, а також про витівки, що згодом привели близнюків до відкриття власної крамниці жартівливих товарів “Відьмацькі витівки Візлів”.

Обидві книжки матимуть по 32 сторінки та тверду обкладинку. Вони збережуть компактний формат, характерний для всієї серії Pocket Potters.

Раніше у межах цієї колекції вже вийшли ілюстровані путівники, присвячені Гаррі Поттеру, Рону Візлі, Герміоні Ґрейнджер, професору Альбусу Дамблдору, Луні Лавґуд, Рубеусу Геґріду та Добі. Останні два видання, про Геґріда й Добі, з’явилися в серпні 2026 року.

Після виходу новинок серія налічуватиме дев’ять книжок, присвячених різним персонажам чарівного світу.

У Великій Британії вартість кожної нової книжки становитиме приблизно 10 фунтів стерлінгів. Водночас Bloomsbury пропонує тимчасову знижку в розмірі 3 фунтів. На Amazon видання доступні для попереднього замовлення за 12 доларів, однак там зазначена інша дата виходу – 7 березня 2027 року.

Варто зазначити, що новинки не є продовженням оригінальної серії романів Джоан Роулінг. Вони переказуватимуть уже відомі історії та доповнюватимуть їх ілюстраціями й цікавими подробицями.

Джерело: Screen Rant

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