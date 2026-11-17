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У місті Бережани на Тернопільщині фахівці завершили реставрацію автентичних стінописів початку ХХ століття у церкві Пресвятої Трійці та демонтували риштування. Про це повідомив реставратор та іконописець Олексій Чередніченко.

За його словами, відновлення мистецької пам’ятки тривало чотири роки. Столітні розписи, створені після масштабної перебудови храму на межі ХІХ–ХХ століть з ініціативи отця Тодора Кордуби, виявили у куполі та святилищі під нашаруваннями старої олійної фарби і ґрунтовки. Реставратори вручну за допомогою скальпелів крок за кроком розчищали первісний живопис.

Оскільки розписи у святилищі збереглися значно краще, ніж у куполі, для відтворення втрачених фрагментів верхньої частини храму фахівці застосували методи комп’ютерної графіки та попередньо відновили стародавні шрифти церковних написів. Храм Пресвятої Трійці, зведений у 1768 році, пережив дві світові війни та пошкодження від снарядів, однак автентичні стінописи вдалося врятувати та повернути громаді.

Джерело: Реставратор Олексій Чередніченко.

У Львові відновили скульптуру святої Єлизавети роботи Тадеуша Блотницького, встановлену на бічній вежі храму святих Ольги і Єлизавети у 1911 році.

На південно-східному куполі Софійського собору в Києві розпочалися масштабні протиаварійні та реставраційні роботи. Востаннє елементи цієї частини пам’ятки оновлювали ще в 1970-х роках.

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