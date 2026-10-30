У Дубаї 6 листопада презентують книгу художника з м’язовою дистрофією — The National

У Дубаї 6 листопада 2026 року презентують книгу Chasing Kites 36-річного художника Шарана Будрані, який живе з м’язовою дистрофією. У виданні він розповідає про встановлення діагнозу у дев’ятирічному віці, булінг у школі, депресію, творчість і життя в інвалідному візку, яким користується з 16 років.

Як повідомляє The National, Будрані народився в ОАЕ та став одним із митців з інвалідністю, які отримали десятирічну «золоту візу» за культурний внесок у країну. Він заявив, що прагне підтримати інших людей і показати, що інвалідність не означає відсутності мрій.

Творчість і життя після операції

Через прогресування хвороби Будрані стало важче дихати. У 2018 році йому зробили трахеостомію: лікарі встановили трубку в трахею, щоб допомогти диханню та запобігати задуханню. Нині художник використовує пристрій для мовлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Будрані розвивався як митець у студії Mawaheb, де молоді дорослі з інвалідністю навчалися мистецтва. Він створював роботи в техніці «екшен-арту»: за допомогою волонтерів наливав фарбу на полотно, розміщене на підлозі, а потім дистанційно керованими машинками створював кольорові композиції. Улюбленими кольорами художника стали жовтий і синій, які він пов’язує зі щастям.

Історія, записана за сім років

Над книгою протягом семи років працювала Марґот де Рейтер Гойкаас, яка пише під псевдонімом Фара Лібарді та раніше була волонтеркою Mawaheb. Будрані набирав текст на телефоні, записував голосові повідомлення та давав інтерв’ю. Авторка також поговорила з його матір’ю, сестрою, медсестрою та викладачем мистецтва.

Книга порушує тему словесних образ у школі й переживань родини після встановлення діагнозу. Її планують використовувати у школах Індії для розмов із дітьми про булінг, інклюзію та внутрішню стійкість. Презентація відбудеться в артстудії Mawaheb о 17:30.

Читай нас у