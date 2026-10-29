У Дубаї представили найбільший у світі чорний діамант

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У Дубаї вперше публічно показали чорний діамант «Інфініті» вагою 888,88 карата. Його представила бельгійська компанія Diamond Trading NV під час Дубайської алмазної конференції 26 жовтня.

Необроблений камінь вагою 1138 каратів походить із Демократичної Республіки Конго. У 1975 році його придбав Ендрю Коксон від імені компанії De Beers.

У 2013 році Американський гемологічний інститут дослідив кристал і зафіксував його як найбільший природний алмаз із єдиним кристалом серед тих, які інститут на той час досліджував і описував.

Огранювання та полірування тривали з 2022 до 2024 року. В результаті камінь набув нинішньої форми, а від моменту придбання необробленого алмаза до завершення роботи минуло майже 50 років.

За словами представника Diamond Trading NV Даніеля де Белдера, під час обробки фахівці прагнули зберегти природні особливості каменя, що свідчать про його формування та рух із глибин Землі на поверхню, а не прибрати всі нерівності й характерні сліди.

Вартість діаманта та інформацію про можливий продаж офіційно не оголошували.

Джерело: DMCC (Дубайський багатопрофільний товарно-сировинний центр)

Військовослужбовець резерву ВМС США знайшов в Арканзасі діамант вагою 6,03 карата під час прямої трансляції в TikTok. Вартість коштовного каменю оцінюють більш ніж у $1 млн.

Середня ціна природного діаманта масою один карат за п’ять років знизилася на 51% — із 8 007 доларів у 2021 році до 3 898 доларів нині.

На аукціоні Christie’s у швейцарській Женеві було продано знаменитий блакитний діамант у формі груші «Mellon Blue» за 25,6 мільйона доларів.

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