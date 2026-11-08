У Єгипті знайшли поховання 10 муміфікованих крокодилів віком 2500 років
Археологи виявили в стародавній гробниці на півдні Єгипту десять муміфікованих крокодилів. Імовірно, тварин принесли в жертву Собеку — давньоєгипетському богу води, родючості та сили.
Поховання знайшли ще у 2019 році в некрополі Куббат ель-Хава поблизу Асуана. Воно датується приблизно V століттям до нашої ери. Серед знахідок — п’ять майже цілих тіл і п’ять окремих голів крокодилів.
Дослідники встановили, що тварин муміфікували незвичним способом: не використовували смолу та не видаляли внутрішні органи. Ймовірно, спочатку рештки висушували в гарячому піску, а потім обгортали та переносили до гробниці.
Особливу увагу науковців привернула наявність двох видів крокодилів — нільського та західноафриканського. Останній нині не мешкає в Єгипті. Дослідники сподіваються підтвердити походження тварин за допомогою аналізу ДНК.
Джерело: The Daily Galaxy
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