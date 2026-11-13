У Гданську пройде ювілейний фестиваль української культури

20-21 листопада організатори щиро запрошують на 50-й JarmaRock FEST – найбільшу музично-театральну подію української культури у Польщі. П’ятдесят років музики, творчості, людських історій, спогадів та невичерпної любові до української культури. Ювілейний фестиваль стане представленням багаторічної історії у поєднанні з ностальгічними моментами та спогадами.

З нагоди півстолітнього ювілею організатори готують неймовірне свято, сповнене приємних сюрпризів. Попереду на вас чекають музичні концерти відомих українських артистів з Польщі та зірок української естради, які подарують незабутні враження. Також фестиваль здивує вас і театральним мистецтвом, що буде представлене, зокрема виставою «Імена Криму» за мотивами роману української письменниці Анастасії Левкової «За Перекопом є земля». Більше того, на сцені з’являться гумористичні колективи, так звані «кабаре», що виступали ще на перших фестивалях і додадуть особливого колориту цьогорічному фестивалю.

Мистецьким увінчанням 50-го фестивалю стане унікальне музично-танцювальне дійство «Код єдності», у якому музика і танець об’єднаються в незвичайну розповідь про коріння, ідентичність та силу спільноти. Традиційні українські мелодії зустрінуться з енергією року та електронною музикою, створюючи символічний міст між минулим та сьогоденням.

Важливим елементом фестивалю стане «музей фестивальної історії», де оживуть найяскравіші миті минулих років. Виставка «Сліди часу» – це ідеальне місце для того, щоб поринути у спогади, дізнатися фестивальні цікавинки і поглянути на JarmaRock FEST з абсолютно іншої сторони.

Завдяки насиченій програмі цьогорічний фестиваль обіцяє стати справжньою мандрівкою крізь роки, сповненою традицій, цінностей та важливих моментів великої спільної історії.

Тож запрошуємо цілу українську громаду та усіх поціновувачів української культури, аби разом відсвяткувати 50 років фестивальної історії! Побачимося вже 20-21 листопада 2026 року у Гданську (клуб В90, вул. Elektryków 4).

Квитки можна придбати онлайн або у клубі в день концертів.

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