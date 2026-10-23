У Гданську відбудеться 50-й легендарний український фестиваль JarmaRock FEST

Уже 20-21 листопада 2026 року у клубі В90, у Гданську відбудеться ювілейний 50-й фестиваль української культури, який цього року стане представленням багаторічної історії фестивалю та символічним поверненням до його витоків – до традицій, цінностей, мистецької спадщини та внеску багатьох поколінь творців цього легендарного заходу.

JarmaRock FEST – це дводенний музично-театральний фестиваль української культури, організатором якого є Об’єднання українців у Польщі. Цей захід відбувається восени на півночі Польщі безперервно від 1977 року. Його важливою метою є промоція української культури. Водночас він підтримує національну ідентичність української меншини у Польщі, сприяє інтеграції громад та зміцнює польсько-українські відносини. Поряд із цим захід слугує простором для діалогу та культурного обміну, адже є місцем зустрічей українців, народжених у Польщі, а останніми роками також мігрантів та біженців з України та поціновувачів української культури з усього світу.

Програма фестивалю поєднує музичні концерти артистів з України та Польщі, де звучать рок, фолк, етно, поп та інші стилі, а також представлення театрального мистецтва, створюючи різноманітний простір форм і звучань, який допомагає кожному знайти тут власний ритм та свою історію. Завдяки розмаїттю музичних і мистецьких жанрів та насиченій програмі, цьогорічний фестиваль обіцяє стати справжньою мандрівкою крізь роки багаторічної історії.

З нагоди півстолітнього ювілею цьогорічний фестиваль перетвориться на справжню феєрію вражень, сповнену несподіванок та сюрпризів. Одними із таких стануть концерт української співаної поезії «Голос слова» та ювілейний гала-концерт «Разом через покоління» за участю різних артистів, що заспівають хіти відомих гуртів та виконавців. Гості також матимуть нагоду доторкнутись до світу театрального мистецтва. Відбудеться показ вистави та особливого перформансу – незвичайне мистецьке дійство, яке варто побачити на власні очі. Особливого колориту заходу додадуть виступи у жанрі кабаре колективів, які виступали на фестивалях JarmaRock FEST ще у перші роки його існування. А ще на гостей чекає справжня подорож у часі! Адже буде представлено «музей фестивальної історії», де оживуть найяскравіші миті минулих років: фото, відео, пам’ятні речі тощо.

На честь свого 50-ліття фестиваль об’єднає неймовірних артистів польської та української музичної сцени, чиї імена вже давно стали частиною її музичної історії. Особливою несподіванкою для гостей фестивалю стануть виступи гуртів «Chutir» і «Ha Hamalija» – двох легенд української музичної сцени Триміста, що вже припинили свою діяльність, але спеціально для ювілею заходу подарують гостям свої пісні, а разом з тим і незабутні емоції. Свою музичну барву до ювілейного фестивалю додасть Roman Hawran – легенда Молодіжних ярмарків 80-х років: його музичні виступи оживляють поетичні рядки та торкаються найтонших струн душі.

Серед гостей, запрошених з України, на сцені фестивалю JarmaRock FEST виступить легендарний український гурт «Воплі Відоплясова» та його лідер Олег Скрипка. Це справжня українська енергія та музична історія, якій уже 40 років. Виступи ВВ – це завжди потужне рок-шоу, в яке глядач поринає повністю і стає частиною великого дійства.

Поруч з легендами виступить запальний етно-поп гурт з України – PATSYKI Z FRANEKA. Він привезе із собою відомі в Україні та за її межами суперхіти: «VasЯ OMG», «Марічка», «Серце», «Натуся». Цей гурт створює потужний грув на танцювальних ритмах, змішуючи їх з українськими народними мотивами та інструментами.

Серед українських гуртів у Польщі на сцені заграє гурт «The Ukrainian Folk», який музично виховав цілі покоління. У їхній музиці можна почути львівське ретро, рок-балади, гуцульські мотиви та українські народні пісні. Ще один легендарний гурт, що завітає на фестиваль буде «HORPYNA». Завдяки багатій історії гурту його вважають одним із найвідоміших музичних гуртів у Польщі та водночас піонером цього жанру серед українських гуртів. Колектив «Nadija» подарує незабутній виступ – музичну подорож з роковим звучанням, натхненну польською, лемківською та українською народною музикою. На фестивалі також заграє гурт «HarazD» з Гданська, під музику якого хочеться танцювати та підспівувати. Їхній потужний український драйв відчувається з перших нот і знаходить відгук у кожному слухачеві. Також заспіває українських пісень молодий гурт «Szarawary», який швидко здобув популярність серед польської публіки. А виступ Julii Romaniuk стане чудовою нагодою насолодитися поєднанням української ретро-музики з джазовим та альтернативним звучанням. Можливо, саме цього року на вас чекає нове музичне відкриття!

Ювілейний фестиваль JarmaRock FEST відбудеться вже зовсім скоро, тож заохочуємо до придбання квитків онлайн або ж на вході у клубі в день концертів. Більше інформації – на наших сторінках у Facebook та Instagram.

З нетерпінням вас чекаємо, аби разом відсвяткувати 50 років фестивальної історії!

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