У Гонконгу показали картину ван Гога, яку не бачили понад 60 років — Reuters

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У Гонконгу сотні людей вишикувалися в чергу, щоб побачити картину Вінсента ван Гога «Квітучі каштани», яку не експонували публічно понад шість десятиліть. Полотно представили напередодні аукціону Sotheby’s, який відбудеться 18 листопада в Нью-Йорку.

За оцінками аукціонного дому, картину можуть продати приблизно за 180 млн доларів. Вона належить до пізнього періоду творчості нідерландського художника, роботи якого цього часу рідко з’являються на відкритому ринку.

Представник відділу сучасного мистецтва Sotheby’s у Нью-Йорку Скотт Нічел вважає, що полотно може встановити новий аукціонний рекорд серед творів ван Гога.

«Це момент надзвичайного оптимізму, шаленої енергії, ентузіазму, пристрасті та кольору у творчості художника», — зазначив він.

Картина Châtaigniers en fleurs («Квітучі каштани») була написана в травні 1890 року у французькому селі Овер-сюр-Уаз. На полотні зображено великий каштан із пишною квітучою кроною. Приблизно через два місяці після створення роботи ван Гог помер у віці 37 років.

Після смерті художника картина перейшла до його брата Тео, а згодом — до вдови брата Йоганни ван Гог-Бонгер та їхнього сина Вінсента Віллема. Пізніше полотно змінило кількох власників, серед яких були німецький видавець Самуель Фішер та американський продюсер Джордж «Бадді» Десільва.

У 1953 році картину придбала колекціонерка Гаррієт Гарріс-Джонас. Її мистецьке зібрання було настільки відомим, що нью-йоркський Музей мистецтва Метрополітен організовував для меценатів відвідування її квартири на П’ятій авеню, щоб вони могли побачити твори.

У 1975 році полотно придбала родина Блак’є в артдилера Вільденштейна. Тепер воно представлене в колекції з 12 творів мистецтва, які тривалий час не виставлялися публічно. Серед інших робіт колекції — картини Поля Сезанна та Клода Моне.

Джерело: Reuters

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