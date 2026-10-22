У Канберрі 24 жовтня відкриється виставка робіт Розалі Гаскойн — ABC News Australia

У Національній галереї Австралії в Канберрі 24 жовтня відкриється виставка робіт австралійської художниці Розалі Гаскойн, яка померла 1999 року. Експозиція триватиме до 14 лютого, повідомляє ABC News Australia.

Гаскойн вважають однією з найвпливовіших художниць Австралії, хоча вона почала виставляти свої роботи лише у 57-річному віці. Її перша персональна виставка відбулася 1976 року, а 1978-го художницю запросили представити оглядову виставку в Національній галереї Вікторії.

Матеріали зі звалищ і природа Канберри

Значна частина творчості Гаскойн пов’язана з Канберрою та її околицями. Для своїх робіт вона збирала матеріали на звалищах у Ґундару, Банґендорі та Кептенс-Флеті, привозила їх додому й перетворювала на мистецькі об’єкти. В експозиції представлені твори з повсякденних і знайдених предметів, а також фактурні композиції, навіяні природою регіону.

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Кураторка Дебора Гарт зазначила, що Гаскойн увійшла у світ мистецтва в період поширення інсталяції, мінімалізму й концептуального мистецтва. За її словами, ландшафт Канберри став джерелом і основою творчості художниці.

Родинна пам’ять і музейна колекція

Донька мисткині Гестер Гаскойн розповіла, що на виставці представлені роботи, які вона пам’ятає ще з часу їх створення. За її словами, мати залучала дітей до спостереження за природою: під час сімейних пікніків вони змагалися, хто знайде найкращий камінь чи гілку з найвиразнішою формою.

Директор галереї Нік Мітцевіч повідомив, що Національна галерея Австралії придбала першу роботу Гаскойн 1976 року. Він назвав її художницею, яка вплинула на історію мистецтва та спонукала інакше дивитися на нього.

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