У Катманду стартував кінофестиваль із 38 стрічками з 14 країн — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, стартував перший Катмандуський кінофестиваль, організований міською владою. Упродовж трьох днів у межах заходу покажуть 38 непальських та міжнародних фільмів із 14 країн, а також проведуть дискусії, майстер-класи й культурні події, повідомляє Kathmandu Post.

Відкриття в історичному центрі

Фестиваль розпочався в п’ятницю з прогулянки історичною частиною Басантапура. Після цього відбувся показ 20-хвилинного непальського фільму «Чумпа: Лялька під кошиком», режисером якого є Раджеш Прасад Кхатри.

У 2023 році Катманду отримав статус творчого міста кіно та увійшов до Мережі творчих міст ЮНЕСКО. Кураторка й креативна директорка фестивалю Ааюша Шрестха заявила, що це, ймовірно, єдиний міжнародний кінофестиваль у світі, який очолює команда директорок. Виконувачка обов’язків мера Катманду Суніта Данголь назвала фестиваль сучасним способом зберігати й популяризувати культурну ідентичність Непалу.

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Відреставровані непальські стрічки

Покази проходять у залах Rastriya Sabha Griha та Jai Nepal Cinema. Непальська туристична рада приймає дискусії, панельні зустрічі та майстер-класи, а завершальна програма запланована в музеї Taragaon Next.

До програми увійшли роботи з Непалу, Індії, Китаю, Японії, Франції, Німеччини, Афганістану, Кореї та США. Окремо фестиваль представить відреставровані непальські фільми «Кумарі» 1977 року режисера Прем Бахадура Баснета та «Ке Ґхар Ке Дера» 1985 року режисера Прадіпа Рімала. Також у межах події відбулася розмова індійської акторки Шабани Азмі з непальською акторкою Свастімою Хадкою.

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