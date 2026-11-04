У Катманду, Непал, завершився триденний Kathmandu Film Festival, під час якого показали нові стрічки й відреставровану класику та обговорили розвиток національної кіноіндустрії. Перший фестиваль організувала міська влада Катманду, повідомляє Kathmandu Post.

До програми ввійшли класичні непальські фільми «Ke Ghar Ke Dera» 1985 року та «Kumari» 1977 року. На завершальному заході в музеї Taragaon Next у Баудзі показали 18-хвилинний фільм Діпака Рауніяра «Private Property» 2026 року. Дія стрічки відбувається на американській автозаправці, а сама вона порушує питання раси, упереджень, почуття привілейованості та належності.

Розвиток кіноіндустрії

Учасники панелі «Кіноіндустрія Непалу: минуле, сьогодення і майбутнє» обговорили зростання виробництва фільмів, касових зборів і кількості кінопоказів. Актор Харі Банша Ачар’я, який дебютував у «Lobhi Papi» 1990 року, згадав, що раніше в країні знімали приблизно один фільм за п’ять років, використовуючи целулоїд і 16-міліметрову плівку. Тепер, за його словами, у Непалі в середньому випускають майже 100 фільмів щороку.

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Продюсер Прачанда Ман Шрестха зазначив, що збільшення кількості релізів і касових доходів саме по собі не гарантує майбутнього індустрії. На його думку, повторення формули попередніх хітів без прагнення до творчої якості може призвести до втрати аудиторії.

ШІ та автентичне представлення громад

На фестивалі також говорили про застосування штучного інтелекту у кіновиробництві. Режисер Басанта Ніраула використав ШІ на етапі підготовки «Paanch Pandav», щоб візуалізувати сцену, а режисерка Діпа Шрі Ніраула застосувала технологію у «Chhakka Panja 5», аби омолодити актора Діпака Раджа Гірі в одному з епізодів. Водночас режисер-документаліст Нгіма Гелу Шерпа закликав не покладатися на ШІ лише задля пришвидшення роботи.

Акторка Тхінлі Лхамо наголосила на потребі автентичніше представляти гімалайські та корінні громади Непалу через оригінальні історії. Вона також навела приклад фільму «Tenzing», сценарій до якого, за її словами, створювали майже 18 років, наголошуючи на важливості часу та досліджень для роботи над стрічкою.

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