У Києві помер співзасновник Театру на Печерську Юрій Якуша

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У віці 51 року помер український актор Юрій Якуша, який стояв біля витоків створення Київського академічного театру на Печерську. Про смерть митця повідомили його колеги з театрального колективу, зауваживши, що дата та час церемонії прощання в приміщенні театру будуть оголошені пізніше.

Юрій Якуша закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у 1999 році, а вже наступного року разом із однокурсниками під керівництвом Олександра Крижанівського створив новий театр. Протягом кар'єри артист грав у знакових виставах Театру на Печерську, працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а також знімався в кіно та телесеріалах. Причину смерті актора наразі не оприлюднили.

Джерело: Київський академічний театр на Печерську.

У Львові 26 жовтня сотні людей провели в останню путь народного артиста України, актора та режисера Федора Стригуна, який помер після тривалої хвороби. Віддати шану митцю прийшли рідні, колеги та численні шанувальники його творчості. Федір Стригун перебував в лікарні після хірургічного втручання, родина митця потребувала фінансової допомоги для оплати лікування та подальшої реабілітації. 23 жовтня народного артиста не стало.

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