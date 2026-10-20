У Києві знімають За двома зайцями. 90-ті — що відомо про фільм

У Києві стартували зйомки комедії «За двома зайцями. 90-ті». Назва відсилає до відомого твору, однак творці наголошують: глядачі побачать не переказ старої історії, а новий сюжет на тлі Києва другої половини 1990-х років. Події фільму відбуватимуться у 1997 році. У центрі історії — дрібний аферист Слава Хвостов, який загруз у боргах. Він винен гроші не лише бандитам, а й впливовому депутату Івану Івановичу. Щоб вибратися з цієї пастки, чоловік вирішує одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою.

Однак у його плані є одна проблема. Слава вже публічно пообіцяв одружитися з Галею. Тепер йому доведеться якось викручуватися, щоб не втратити шанс розв’язати фінансові проблеми й водночас не зруйнувати власні плани. Творці обіцяють комедійну історію про гроші, стосунки та спроби отримати все й одразу. А атмосфера Києва 1997 року стане важливою частиною сюжету.

Чому це не ремейк культової комедії

Попри знайому назву, нова стрічка не буде повторювати сюжет класичного фільму «За двома зайцями». Ідеться про сучасне переосмислення відомої історії та самого періоду 1990-х років.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов зазначив, що над проєктом працює велика українська команда. За його словами, творці прагнуть не просто звернутися до знайомої назви, а запропонувати глядачам власну історію. «Ця історія — не стільки продовження, скільки сучасне переосмислення культового фільму «За двома зайцями» та самих 90-х. Це комедія чудового режисера Аркадія Непиталюка, за якою стоїть велика українська команда», — сказав Осіпов.

Він також пожартував, що творці фільму, як і їхні герої, намагаються наздогнати одразу дві цілі — і в назві, і в роботі над стрічкою. На його думку, команда має всі шанси зацікавити глядачів.

Хто працює над стрічкою

Режисером фільму став Аркадій Непиталюк. Сценарій написали Людмила Тимошенко та Аркадій Непиталюк. До акторського складу увійшли відомі українські артисти. Головні ролі та ролі другого плану виконають:

Олексій Гнатковський;

Кароліна Мруга;

Олена Хохлаткіна;

Римма Зюбіна;

Сергій Детюк;

Іван Шаран;

Марія Краснощок;

Софія Лешишак;

Михайло Матюхін;

Роман Ясіновський;

Олександр Ярема;

Леся Самаєва;

Олена Узлюк та інші актори.

Перед початком знімального процесу команда провела традиційний для кіно обряд — розбила тарілку з іменами учасників проєкту. Цей звичай символізує початок роботи над фільмом і побажання успішних зйомок.

Фільм знімають без очікування фінансування

За словами Андрія Осіпова, проєкт став переможцем цьогорічної програми «Тисячовесна» й розпочав роботу, не чекаючи на фінансування. Він наголосив, що створення українського кіно під час повномасштабної війни потребує значних зусиль від усієї команди. Йдеться не лише про творчу роботу, а й про пошук рішень у складних умовах, організацію знімального процесу та витримку.

«Будь-який фільм, створений під час війни, — це складна спільна праця, яка вимагає справжньої мужності, карколомної винахідливості й неабиякої витримки», — зазначив очільник Держкіно. Осіпов також запевнив, що Міністерство культури та Державне агентство України з питань кіно підтримуватимуть команду під час виробництва стрічки та її подальшого виходу в прокат.

Коли чекати на прем’єру

Наразі точних дат завершення зйомок і прем’єри фільму «За двома зайцями. 90-ті» не оголошували. Також поки не повідомляють, коли стрічка вийде в український кінопрокат.

Відомо, що глядачам покажуть окрему історію, дія якої відбувається в Києві 1997 року. У ній поєднають комедійний сюжет про афериста, який намагається позбутися боргів, і переосмислення атмосфери 1990-х. Коли з’явиться більше інформації про фільм, зокрема про дату прем’єри, повідомлять додатково.