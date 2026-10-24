У китайському Цзуньї відкрили виставку до 90-річчя Великого походу — ECNS

У місті Цзуньї на південному заході Китаю в четвер відкрили мистецьку виставку, присвячену 90-річчю Великого походу. Її проводять у Художньому музеї Цзуньї в провінції Гуйчжоу.

Понад 90 робіт із трьох міст

Експозиція об’єднує понад 90 робіт із трьох китайських міст. До неї увійшли твори традиційного китайського живопису, олійні картини та гравюри. Виставка безкоштовна для відвідувачів і триватиме до 29 листопада, повідомляє ECNS.

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Історичний контекст

Великий похід у джерелі описано як стратегічний відступ комуністичної Червоної армії у 1934–1936 роках, здійснений для уникнення оточення націоналістичними силами. Війська пройшли тисячі кілометрів Китаєм, перш ніж дістатися нової бази на північному заході країни.

У січні 1935 року Комуністична партія Китаю провела в Цзуньї зустріч, яка змінила її керівництво. У джерелі її названо поворотним моментом в історії партії.

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