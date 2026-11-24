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24 листопада у Лондоні відбувся спеціальний показ театральної вистави Lost Stories («Втрачені історії») за участю письменника, журналіста та режисера Михайла Зигаря й акторки театру та кіно Аліси Хазанової. Постановку представили у Королівському інституті Великої Британії.

Показ став частиною міжнародної історії театрального проєкту, який раніше представили у понад десяти країнах світу.

Партнером заходу виступила компанія Sends, інформаційним партнером — UA.News. Організатором події стала британська компанія Aurex Invest Limited.

П'ять історій про людський вибір та його вплив на світ

В основу вистави Lost Stories лягла книга Михайла Зигаря «Темна сторона Землі». Автор адаптував літературний матеріал для театральної сцени, об'єднавши п'ять окремих новел навколо питання про те, наскільки одна людина здатна змінити хід історії.

Героями постановки стали як відомі представники культури, так і люди, чиї імена залишилися поза сторінками історичних підручників. Їх об'єднують обставини, за яких особистий вибір може мати наслідки далеко за межами власного життя.

Через історії окремих людей автори постановки звернулися до тем любові, відповідальності, моральних дилем та взаємозв'язку між особистими рішеннями й масштабними історичними подіями.

Вистава поєднала літературну основу з акторським виконанням, зосередившись на людських долях та обставинах, у яких формуються доленосні рішення.

Хто представив Lost Stories на лондонській сцені



Автором, режисером та одним із виконавців вистави став Михайло Зигар — письменник і журналіст, відомий своїми роботами на історичну та політичну тематику. Серед його книг — «Вся кремлівська рать» та «Війна і покарання».

У Lost Stories Зигар переніс літературний матеріал у театральний формат, виступивши не лише автором постановки, а й безпосереднім учасником сценічної дії.

Разом із ним на сцені виступила Аліса Хазанова — акторка, режисерка, сценаристка та продюсерка, яка нині працює в Лондоні.

Хазанова розпочала професійну кар'єру в балеті, а згодом перейшла до кінематографа та театру. Фільми за її участю представляли на Каннському кінофестивалі, а театральні проєкти демонстрували в різних країнах світу.

Серед її сценічних робіт — «Дівчина і смерть» та «Останнє слово». Як кінорежисерка вона працювала над повнометражними фільмами Middleground та The White List.

Від Нью-Йорка до Лондона: міжнародна історія вистави



До спеціального показу у столиці Великої Британії Lost Stories вже була представлена на міжнародних театральних майданчиках. За інформацією організаторів, попередні покази у понад десяти країнах відбувалися з аншлагами.

Географія проєкту охопила Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Амстердам, Берлін, Барселону та Лондон.

Для спеціального показу 24 листопада обрали Королівський інститут Великої Британії, розташований на Альбемарл-стріт у центральній частині Лондона. Захід об'єднав театральну постановку та програму спілкування з її авторами.

Спілкування з авторами та автограф-сесія



Програма лондонського заходу не обмежувалася театральним показом. Після годинної вистави було передбачено півгодинну сесію запитань і відповідей за участю Михайла Зигаря та Аліси Хазанової, а також автограф-сесію.

Такий формат дав можливість доповнити сценічну постановку обговоренням її літературної основи, творчого задуму та історій, які стали основою театрального проєкту.

Загалом програма заходу тривала три години.

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