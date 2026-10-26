У Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном

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У Львові 26 жовтня сотні людей провели в останню путь народного артиста України, актора та режисера Федора Стригуна, який помер після тривалої хвороби. Віддати шану митцю прийшли рідні, колеги та численні шанувальники його творчості.

Заупокійний чин відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого на площі Ринок пройшла загальноміська церемонія прощання. Поховали видатного режисера та актора, відомого за ролями у виставах «Украдене щастя», «Гамлет» та фільмах «Пропала грамота» й «Камінна душа», у родинному гробівці на Личаківському кладовищі.

Джерело: Львівська міська рада.

Федір Стригун перебував в лікарні після хірургічного втручання, родина митця потребувала фінансової допомоги для оплати лікування та подальшої реабілітації. 23 жовтня народного артиста не стало.

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