У Макао стартував показ восьми фільмів із материкового Китаю — ECNS

У Макао, Китай, у межах 23-ї виставки найкращих фільмів материкового Китаю показують вісім відібраних стрічок. Виставка відкрилася ввечері 26 жовтня, а безкоштовні сеанси для публіки триватимуть до 5 листопада, як повідомляє ECNS.

Програма показів

До добірки увійшли стрічки Dear You, Johnny Keep Walking!2, Crossing, I Know Who You Are, Secret Files, Vanishing Point, Shanghai Wonton та All Wishes Come True. Добірка охоплює фільми різних жанрів і стилів.

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Мета виставки

Організатори заявили, що використовують кінопокази як міст для поглиблення культурних обмінів між Макао та материковим Китаєм. За їхніми словами, виставка дає місцевій аудиторії можливість ознайомитися з різноманіттям соціального й культурного життя материкового Китаю.

Організатори також закликали жителів Макао відвідати публічні покази.

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