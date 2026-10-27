У мережі знайшли секретну віллу Меладзе в окупованому Криму за понад $743 тисячі

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У мережі поширили інформацію про нерухомість, яку композитор Костянтин Меладзе нібито придбав у тимчасово окупованому Росією Криму. За твердженнями російських пропагандистських медіа, у 2015 році він міг купити триповерховий таунхаус у Гурзуфі за 743 400 доларів — приблизно 34 мільйони гривень.

Водночас ці відомості поширюють російські медіа, а незалежного підтвердження права власності композитора на цю нерухомість у наведеній інформації немає.

За повідомленнями російських пропагандистських видань, таунхаус розташований у закритому селищі в Гурзуфі, де налічується лише 45 будинків. Територія перебуває під цілодобовою охороною, яку, як стверджують медіа, забезпечують із трьох спостережних постів.

За цими даними, йдеться про триповерхову віллу площею близько 250 квадратних метрів. Усередині нібито облаштовані простора вітальня, п’ять спалень, п’ять санвузлів і велика ванна кімната.

На території також є тераса з басейном завдовжки понад сім метрів і задній дворик. На даху передбачено простір для лаунж-зони або саду.

Як пишуть російські медіа, на цокольному поверсі нерухомості облаштовані сауна з хамамом, кімната для відпочинку та кілька інших приміщень.

Окремо пропагандистські видання звертають увагу на краєвид на море, який нібито відкривається з вілли.

За їхніми твердженнями, будинки в цьому селищі здають в оренду за 60 тисяч рублів на добу — приблизно 34 тисячі гривень. Водночас Меладзе начебто не планує ані здавати свою нерухомість стороннім людям, ані повністю від неї відмовлятися. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе переїхав до Іспанії. Композитор не зайняв публічно вираженої позиції щодо російської агресії та майже зник із публічного простору.

Інформація про можливу нерухомість Меладзе в окупованому Криму наразі поширюється з посиланням на російські медіа, тому заявлені обставини придбання та належність вілли композитору потребують незалежного підтвердження.

Нагадаємо, співак Валерій Меладзе поквапився виправдатися через свої слова, сказані ним у новорічну ніч під час корпоративу у Дубаї. Артист прокоментував свій нещодавній виступ на корпоративі за кордоном.

У російських медіа з'явилася інформація, що композитор і продюсер Костянтин Меладзе нібито отримав громадянство Грузії. Офіційного підтвердження цьому немає, а сам музикант ці повідомлення поки що не коментував.

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