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Суспільне Мовлення засудило незаконне поширення аудіозаписів прослуховувань учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення-2027, що відбулися 28 листопада 2026 року. Мовник оголосив про початок внутрішнього розслідування.

У заяві Суспільного від 28 листопада зазначено, що фрагменти виступів отримали та поширили неправомірно. За оцінкою мовника, ці матеріали є спотвореними та неякісними, тому не передають об’єктивного уявлення про пісні та виступи артистів. Мета поширення записів залишається невідомою.

За даними третього джерела, уривки вперше з’явилися в Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова, де спочатку оприлюднили дані про треки та оцінки, а згодом — посилання на демоверсії заявок, які підхопили інші ресурси. Паблік «Дім Євробачення» вказав на порівняно високу якість голосу виконавців, що свідчить про запис не із залу, і висловив припущення про можливий витік через когось із редакції Суспільного. Ця версія не підтверджена, а сам мовник закликав орієнтуватися лише на офіційні матеріали та гарантувати рівні умови для учасників.

Джерело: заява Суспільного Мовлення.

Нагадаємо, що У Національному відборі на Євробачення-2027 спалахнув черговий скандал. Лише через день після оприлюднення списку учасників лонглиста гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.

Організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2027 ухвалив рішення дискваліфікувати гурт SPOKUSY.

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