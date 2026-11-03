У Непалі напередодні виходу в прокат фільму «Panch Pandav» у соціальних мережах поширилися заклики до його бойкоту. Релігійні активісти та користувачі звинувачують творців стрічки в нібито зневажливому зображенні Драупаді — персонажки індуїстського епосу «Махабхарата», повідомляє Kathmandu Post.

Критика після виходу пісні

Суперечка посилилася після публікації пісні «Taniyo Taniyo» з танцювальним номером за участі акторки Єви Гірі. Критики заявили, що у відео шановану міфологічну героїню пов'язали з образом танцівниці, яка виступає в барі. Раніше запитання в аудиторії викликали також постер і трейлер картини: в одному з епізодів персонаж звертається до героїні Гірі як до Драупаді.

Авторка контенту Ведіка KC, яка називає себе релігійною активісткою, закликала бойкотувати фільм у дописі на Facebook. Вона уточнила, що не заперечує проти танців як професії, однак вважає неприйнятним перехід від образу жінки в шафрановому вбранні до образу танцівниці в барі. Релігійний лідер Пушкар Хатівада також звернувся до індуїстів із закликом не дивитися стрічку. Деякі користувачі соцмереж вдавалися до образ і погроз на адресу режисера та акторів.

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Позиція режисера і цензурної ради

Режисер Басанта Ніраула заявив, що фільм критикують ще до перегляду повної версії. За його словами, персонаж у стрічці не обов'язково є Драупаді з «Махабхарати», а припущення про переказ епосу є хибним. Ніраула додав, що готовий до критики після виходу фільму в прокат, запланованого на п'ятницю.

Член державної Центральної ради з цензури фільмів Манодж Пандіт поставив під сумнів практику закликів до бойкоту до прем'єри. Він наголосив, що глядачі можуть оцінити наміри авторів після перегляду в кінотеатрах, а держава, на його думку, має реагувати на заклики до бойкоту, що підбурюють людей, або до фізичних нападів на творців. Пандіт також зазначив, що цензурна рада має захищати творчу свободу, водночас визначаючи належну аудиторію для фільмів через класифікацію.

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