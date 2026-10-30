У Південній Кореї мініатюрний вівтар планують визнати національним скарбом — Korea Herald

У Курьо, провінція Південна Чолла, Південна Корея, переносний вівтар із позолоченими бронзовими буддійськими статуями з храму Чхонеунса планують визнати національним скарбом. Це найбільший серед збережених буддійських вівтарів типу булгам, повідомляє Korea Herald із посиланням на Корейську службу культурної спадщини.

Вівтар заввишки 43,3 сантиметра

Булгам — це невелика споруда з дерева, каменю або металу, призначена для зберігання буддійських статуй. Вівтар із Чхонеунса заввишки 43,3 сантиметра має квадратну основу, дах, що поєднує вальмову та щипцеву конструкції, а також дверцята спереду.

Зовнішній бік дверцят прикрашають хмарні орнаменти, а на внутрішньому розміщено рельєфні зображення Кимганйокса — воїнів-охоронців. Для їх створення застосували техніку обробки металу, що надає зображенням об'ємності.

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Образи Будд і напис про майстрів

На внутрішній передній стінці вівтаря зображено Будду Вайрочану в оточенні бодхісатв і десяти великих учнів. На лівій стінці міститься тріада з Буддою Бхайшадж'ягуру в центрі, а на правій — тріада з Буддою Амітабхою.

Споруду створили для окремо виготовлених позолочених бронзових статуй. Нині збереглися дві з них, однак п'ять монтажних отворів у нижній частині вівтаря свідчать, що спочатку він міг містити п'ять статуй.

Напис на звороті називає майстрів, які працювали над пам'яткою: Сін Син виготовив статуї, а Кім Чі створив сам вівтар. Також там згадані жертводавці, зокрема подружжя з прізвищем Пак. У Корейській службі культурної спадщини зазначили, що пам'ятка дає рідкісне уявлення про конструкцію та майстерність виготовлення таких буддійських вівтарів наприкінці держави Корьо, яка існувала у 918–1392 роках.

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