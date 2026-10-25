У Південній Кореї видали Buttermilk Way на пам’ять про Бек Се Хі — Korea Herald

У Південній Кореї минулого тижня вийшла збірка есеїв Buttermilk Way, присвячена письменниці Бек Се Хі, яка померла 16 жовтня 2025 року у віці 35 років. Книжку підготували Кім Кан То, партнер Бек Се Хі протягом семи років, Лі Су Хьон, її подруга протягом 20 років, та молодша сестра Бек Да Хі, повідомляє Korea Herald.

Тексти про рік після втрати

Упродовж року після смерті авторки троє укладачів щомісяця зустрічалися, щоб читати одне одному написані ними тексти про переживання втрати та життя без неї. Згодом ці тексти стали основою збірки, яку опублікували за згодою родини письменниці.

За словами молодшої сестри, ідея проєкту виникла з бажання Бек Се Хі, висловленого за її життя: вона хотіла, аби хтось написав щось для неї. Укладачі не прагнули говорити від її імені або робити висновки про її життя, а зосередилися на власному досвіді року після втрати близької людини.

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Внесок на запобігання самогубствам

П’ять відсотків від ціни обкладинки кожного проданого примірника Buttermilk Way передаватимуть Корейському фонду запобігання самогубствам.

Бек Се Хі дебютувала 2018 року книжкою I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, побудованою на розмовах авторки з психіатром під час лікування дистимії — стійкого депресивного розладу. Разом із продовженням, виданим 2019 року, ці дві книжки розійшлися накладом понад 1 млн примірників у Південній Кореї та за кордоном і були перекладені приблизно 25 мовами.

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