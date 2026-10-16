У Польщі померла письменниця Барбара Гаврилюк у віці 69 років — RMF24

У Польщі у віці 69 років померла письменниця, перекладачка та журналістка Барбара Гаврилюк. Родина письменниці повідомила у заяві на Facebook, що вона пішла з життя вранці після тривалої тяжкої хвороби, у спокої та в оточенні найближчих. Про це пише RMF24.

Авторка книжок для дітей

Барбара Гаврилюк народилася 1957 року в Кракові. Вона написала понад 20 книжок для дітей. Серед її творів — «Джок. Легенда про собачу вірність», «Зузанка з фісташкового будинку» та «Малі герої».

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Робота на радіо і переклади

Від 1992 року Гаврилюк працювала на Radio Kraków, де вела авторську програму «Алфавіт» для дітей і молоді. Також вона перекладала дитячу літературу зі шведської мови польською: переклала майже 50 книжок шведських авторів для дітей та підлітків.

Як журналістка Гаврилюк популяризувала шведську культуру й літературу, знайомила польську аудиторію зі шведськими письменниками та діячами культури через радіопрограми й інтерв’ю. Вона була лауреаткою премії IBBY за популяризацію читання.

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