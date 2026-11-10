У Польщі знайшли зброю часів Другої світової війни, яка могла належати партизанам

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У польському селищі Варлубе Куявсько-Поморського воєводства пошуковці виявили пошкоджену вогнепальну зброю та уламки бронетехніки. Знахідки можуть бути пов'язані з бойовими діями 1945 року.

Про це повідомляє Heritage Daily з посиланням на польську пошукову організацію Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza.

За попередніми припущеннями дослідників, знайдена зброя може бути гладкоствольною та належати партизанам, які діяли в цьому районі наприкінці Другої світової війни.

Історичні свідчення вказують, що місцеві повстанці через нестачу військового спорядження могли використовувати мисливську та іншу доступну зброю. Водночас прямих доказів належності знахідки конкретному партизанському загону поки немає.

Через те, що предмет за польським законодавством вважається вогнепальною зброєю, пошуковці повідомили про нього поліцію. Правоохоронці вилучили знахідку для подальшого дослідження.

Крім того, дослідники знайшли кілька металевих фрагментів, які могли бути частинами танка або іншої броньованої машини. Встановити їхнє походження наразі не вдалося.

Фахівці продовжать дослідження, щоб визначити вік і тип зброї, а також з'ясувати, якій військовій техніці належали виявлені уламки.

Джерело: Heritage Daily

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