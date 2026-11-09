У родині хореографа Жені Кота сталося горе: дружина повідомила про смерть батька

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У родині відомого українського танцівника та хореографа Жені Кота сталася трагічна втрата. Помер батько його дружини — тренерки Наталії Татаринцевої.

За словами Наталії, її батько помер 5 листопада після боротьби з хворобою. Жінка зізналася, що їй та матері зараз дуже важко переживати втрату.

«Нам з мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою всім серцем. Нам буде не вистачати тебе у всьому: у сімейних зустрічах, у святах, у звичайних телефонних розмовах, у тих маленьких моментах, з яких і складається життя», — написала Татаринцева.

Вона також розповіла, що напередодні родина провела батька в останню путь.

«Хвороба забрала тебе у нас. Так швидко, так безжально, що ми досі не можемо усвідомити, як це сталося. Вчора ми проводжали тебе в останню путь. Ми вдячні тобі за все. За любов, за нашу родину, за щасливі спогади, за те, що ти був саме таким», — поділилася Наталія.

За словами тренерки, її батько дуже любив життя, жарти, спілкування та зустрічі з друзями. Він був активною, харизматичною та веселою людиною, яка вміла збирати навколо себе людей.

«У тебе завжди було багато друзів, багато історій, багато сміху. Ти був неймовірно активним, харизматичним, веселим. І нам так хочеться, щоб усі пам’ятали тебе саме таким. Для Світлани ти був коханим чоловіком. Людиною, з якою вона розділила своє життя, радості, труднощі, щасливі й непрості моменти. Вона кохала тебе всім серцем, берегла, піклувалася і залишалася поруч до останньої хвилини. Навіть тоді, коли було нестерпно важко. Для мене ти назавжди залишишся найсильнішим татом у світі. Моїм найкращим. Моїм єдиним. Я так сильно тебе люблю, тату. І мені нестерпно боляче усвідомлювати, що я більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися над твоїми жартами або просто побути поруч», — написала Наталія Татаринцева.

Тренерка зворушливо попрощалася з батьком, подякувавши йому за любов, родину та спільні спогади.

Про смерть рідної людини вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Раніше відомий український хореограф Женя Кот повідомив, що переніс операцію, і показався з перебинтованою головою. Танцюристові заборонено тренуватися протягом двох тижнів, а співати — протягом одного тижня.

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