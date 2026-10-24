У Сдероті фестиваль Cinema of the South запустить інкубатор Negba — Jerusalem Post

В ізраїльському Сдероті з 1 до 5 листопада фестиваль Cinema of the South відзначить 25-річчя. Подія в Сінематеці Сдерота об’єднає телевізійні прем’єри, ізраїльські та міжнародні фільми, зустрічі з режисерами, конкурси й музичну програму. На церемонії закриття організатори представлять Negba — новий інкубатор для молодих кінематографістів із півдня країни, повідомляє Jerusalem Post.

Прем’єри серіалів і фільмів

Фестиваль заснувала Школа аудіовізуального мистецтва Академічного коледжу Сапір. У програмі буде представлено роботи авторів зі Сдерота та західного Негеву, зокрема стрічки про життя регіону впродовж трьох років після нападів ХАМАС 7 жовтня.

На відкритті Ханан Савіон та Гай Амір розкажуть про серіал Netflix Bros. Після розмови покажуть перші два епізоди другого сезону, що стануть світовою прем’єрою. Серіал розповідає про двох друзів дитинства та вболівальників футбольного клубу «Бейтар Єрусалим», які разом керують пабом у Єрусалимі.

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Також заплановані допрем’єрні покази комедійної драми Motherland Яель Хедаї з Даною Івгі, Сассоном Габаєм та Альмою Зак, а також документального серіалу Whose Daughter Are You? про жінок-мізрахі в Ізраїлі. Фестиваль завершиться показом фільму Іріс Закі What Was She Thinking?, присвяченого вибору не мати дітей в ізраїльському суспільстві.

Вшанування монтажерки Нілі Феллер

У межах завершальної програми вшанують монтажерку Нілі Феллер, дворазову лауреатку премії «Офір». До програми увійдуть чотири фільми, над якими вона працювала, майстер-клас і зустрічі з режисерами Арі Фольманом та Дані Розенбергом.

Серед інших учасників — випускники коледжу Сапір Ефрат Корем із фільмом Heart of Gold, Шир Хурі Абу з документальною стрічкою 100 Gates та кінематографіст зі Сдерота Таль Авітан із Carlos Outside the Lines. Швейцарський режисер Томас Імбах представить дві свої роботи й проведе майстер-клас у співпраці зі Швейцарським посольством.

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