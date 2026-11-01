У Сеулі представили постановку Мітані японською мовою — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, у театрі Coex Artium представили п’єсу японського драматурга й режисера Кокі Мітані «Американська мрія». Це перша робота Мітані, яку в Кореї показали японською мовою в виконанні оригінального акторського складу. Постановка стала фінальною зупинкою гастрольного туру, повідомляє Korea Herald.

Історія чотирьох працівників кіно

П’єса присвячена антикомуністичній кампанії в Голлівуді та її людським наслідкам. Відправною точкою для Мітані стала промова сценариста Далтона Трамбо, який потрапив до голлівудського чорного списку. У 1970 році Трамбо заявив, що в цих подіях не варто шукати героїв чи лиходіїв, оскільки були лише жертви.

У центрі сюжету — чотири представники кіноіндустрії, яких допитують через імовірні зв’язки з комуністами. За словами Мітані, він вивчав реакції діячів Голлівуду, які зазнали переслідувань у той період, і виокремив чотири моделі поведінки. Одні люди до кінця не відмовлялися від своїх позицій, інші повідомляли про колег; на основі цих моделей драматург створив персонажів.

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Мітані зазначив, що найбільше хотів показати не відомого сценариста чи режисера, а безіменного актора, чиє ім’я не збереглося. На його думку, такі люди також боролися по-своєму.

Тиск і комедійні елементи

Режисер наголосив, що не пише п’єси заради політичних заяв. Водночас він вважає, що суспільство стало трохи менш вільним для висловлювань. Мітані пов’язав тиск не лише з політикою, а й із впливом продюсерів, виробничих компаній та соціальних мереж.

Спочатку драматург не вважав цю тему придатною для комедії та планував поставити її серйозно. Однак після місяця репетицій разом з акторами в постановці з’явилися комедійні елементи. Мітані також сказав, що хотів би якось створити комедію в Південній Кореї разом із корейськими акторами.

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