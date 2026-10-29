У Шотландії відтворили обличчя чоловіка римської доби — Live Science

У Шотландії дослідники цифровим способом відтворили обличчя чоловіка, похованого біля римського форту Інвереск неподалік сучасного Единбурга. Він помер у віці приблизно 50 років між 142 і 165 роками н. е., а після смерті його обезголовили. Реконструкцію за формою черепа створили фахівці Національних музеїв Шотландії та незалежний британський судовий антрополог Крістофер Рінн, повідомляє Live Science.

Сліди активного життя

Дослідження скелета засвідчило, що чоловік вів активне життя. Його ніс був зламаний, але згодом загоївся, а на правому лікті виявили значні кісткові нарости. Археолог Джон Г. Рід, який не брав участі в розкопках, припустив, що такі зміни могли бути реакцією організму на фізичну травму.

Ізотопний аналіз решток свідчить, що чоловік виріс на півдні Британії. Водночас Рід зазначив, що подібний ізотопний профіль могла мати й людина, набрана з близького регіону, зокрема з узбережжя території сучасних Нідерландів. Причини обезголовлення залишаються незрозумілими. За оцінкою Ріда, це могло бути маловідомим поховальним обрядом серед частини населення півдня Британії, де знаходили інші поховання без голів того самого періоду.

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Поховання біля римського форту

Науковці Національних музеїв Шотландії вважають, що на час смерті чоловік міг працювати для римської армії. Проте обмежена рухливість його правої руки означала, що він не міг користуватися мечем, тож, імовірно, не був солдатом. Рід припустив, що чоловік міг бути лівшею або виконувати в армії роботу, не пов’язану з передовою, наприклад службовця.

Форт Інвереск звели приблизно 140 року як командний і постачальний центр для укріплень уздовж Антонінового валу. У цьому місці знайшли рештки шести похованих у римську добу людей, чотирьох із яких також обезголовили. На думку Ріда, інші ознаки могили свідчать, що чоловіка поховали гідно, на відміну від страчених злочинців римської Британії, яких часто обезголовлювали. Археолог також зазначив, що ґрунти Шотландії рідко зберігають людські скелети, тому такі поховання є незвичною знахідкою.

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