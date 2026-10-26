У СІЗО Москви помер художник-постановник серіалу Ліквідація, якого підозрюють у держзраді

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У Москві помер 52-річний Олександр Кондратов — художник-постановник серіалу «Ліквідація», лауреат премій «Золотий орел» і ТЕФІ. Він перебував у СІЗО за обвинуваченням у державній зраді.

23 жовтня Кондратова госпіталізували із СІЗО до Боткінської лікарні в Москві, де він згодом помер.

Із 2012 року художник жив у Києві. На початку травня 2026 року він приїхав до Росії, щоб замінити закордонний паспорт. Однак його затримали під час проходження прикордонного контролю в московському аеропорту «Внуково».

У серпні Кондратова відправили до СІЗО за обвинуваченням у державній зраді. За словами його адвокатки Наталії Тихонової, підставою для відкриття кримінальної справи стали шість публікацій в інтернеті.

Джерело: BBC News Руская служба.

Нагадамєо, 2-й Східний окружний військовий суд засудив мешканку Краснокаменська Катерину Маловечкіну до 24 років колонії загального режиму. Її визнали винною у державній зраді, диверсії, участі в терористичній організації, незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин, а також легалізації коштів.

У тимчасово окупованому Криму 33-річного жителя селища Сімеїз російська прокуратура звинуватила в «державній зраді» через нібито фотографування військового корабля рф.

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