У Страсбурзі представили фотовиставку та книжку про незламний Херсон

28 жовтня у Палаці Європи в Страсбурзі відкрили фотовиставку Олександра Толоконнікова «Незламний Херсон: Ціна життя» та презентували книжку, присвячену досвіду регіону й його стійкості в умовах війни.



Заходи відбулися в межах 51-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця фотовиставка є потужним візуальним свідченням людської ціни цієї боротьби - ціни, яку український народ продовжує платити, захищаючи свою свободу, демократію та європейське майбутнє», - наголосила на відкритті президентка Конгресу Гунн-Маріт Гельгесен.

Автор світлин - фотожурналіст і заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Його фотографії документують повсякденне життя Херсона під постійними російськими атаками: зруйновані будівлі, долі мешканців та їхні зусилля зберегти звичне життя попри небезпеку.

Гельгесен зазначила, що співпраця з Україною є взаємним обміном досвідом, представники інших держав Ради Європи також багато чого навчилися в українців. За її словами, виставка дає змогу побачити повсякдення людей, у якому біль і сльози поєднуються із силою, мужністю та стійкістю.

Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький звернув увагу на те, що деякі фотографії навмисно закрили через важкий для сприйняття зміст. Відвідувачі самі вирішують, чи готові їх побачити.

«Але ця виставка - не лише про страждання. Вона про гідність, про мужність і про надзвичайну рішучість залишатися людьми у складних обставинах», - сказав Точицький.

Після відкриття експозиції відбулася презентація книжки «Незламний Херсон. Уроки української стійкості воєнного часу для Європи», яку представники Херсонської ОВА підготували спільно з експертами Німецького фонду Маршалла США (German Marshall Fund).

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підкреслив, що регіон продовжуває жити та забезпечувати роботу громад попри обстріли й постійні атаки дронів.

«Ми залишилися, адаптувалися й підтримували роботу регіону, проходячи через помилки та болісні втрати. Сьогодні цей досвід потрібен Європі, бо загроза зовсім близько», - зазначив він.

За словами Прокудіна, автори зібрали власний досвід та історії, щоб іншим не довелося проходити такий самий тяжкий шлях.

Книжка містить 32 розділи про захист і відновлення критичної інфраструктури, роботу лікарень та шкіл в укриттях, евакуацію й організацію управління під час війни. Кожен розділ завершується практичними рекомендаціями для Євросоюзу та урядів його держав-членів.

Обидві події відбулися на полях 51-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, передає кореспондент Укрінформу.

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